Отмечается, что теперь все участники голосового чата могут одновременно запускать видео с веб-камеры и транслировать происходящее экрана. Также теперь попробовать функцию групповых видеозвонков теперь могут и владельцы устройств на базе macOS. На данный момент неизвестно, когда компания выпустит стабильную версию Telegram с видеозвонками и видеотрансляциями.