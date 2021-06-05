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Android-пользователи могут опробовать групповые видеозвонки и видеотрансляции в TelegramБлагодаря бета-версии Telegram под номером 7.8.0.
Напомним, что еще в прошлом месяце у владельцев iPhone появилась возможность установить бета-версию Telegram, в которой была реализована функция групповых видеозвонков и видеотрансляций. Сейчас же опробовать нововведение могут и Android-пользователи.
О том, что в Telegram работают над добавлением возможности совершать групповые видеозвонки стало известно еще в апреле — об этом упомянул Павел Дуров. Опробовать нововведение можно установив бета-версию Telegram для Android под номером 7.8.0.
Отмечается, что теперь все участники голосового чата могут одновременно запускать видео с веб-камеры и транслировать происходящее экрана. Также теперь попробовать функцию групповых видеозвонков теперь могут и владельцы устройств на базе macOS. На данный момент неизвестно, когда компания выпустит стабильную версию Telegram с видеозвонками и видеотрансляциями.