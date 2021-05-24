Android-приложение Samsung скачали более 1 миллиарда раз

Стоит отметить, что Notes не устанавливается по умолчанию на все смартфоны компании. Как пишет SamMobile, оно создавалось с прицелом на использование стилуса S Pen, а потому не было никакого смысла оснащать им устройства линейки Galaxy A, Galaxy M и до последнего момента Galaxy S.

Что интересно, у Samsung Electronics уже были приложения, добившиеся такой же популярности на Android. Так, более 1 млрд раз уже скачали Samsung Internet, Samsung Email, Samsung Voice Recorder, и некоторые другие.

Samsung Notes — простой и удобный в использовании софт для создания текстовых заметок. В нём есть поддержка большого числа функций, в том числе импорт PDF-файлов, добавление рукописных либо голосовых заметок и т.д.