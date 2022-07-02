Android-смартфоны начал атаковать вирус, переключающий Wi-Fi на мобильный интернет

Вирус действует хитро. Для того, чтобы оформить платную подписку, пользователь должен позвонить на определённый номер или отправить смс-сообщение. Это не работает на Wi-Fi, но для оформления платных подписок зловреду нужен WAP — Wireless Application Protocol — для добавления в счета пользователей суммы за платные подписки. Для успешной атаки необходимо, чтобы владелец смартфона вышел в мобильный интернет и нажал на кнопку подписки. Именно поэтому вирус переключает смартфон на мобильный интернет.

К тому же вирус перехватывает одноразовые OTP-коды, которые сервисы посылают для подтверждения намерений пользователя. И жертва не видит никаких уведомлений и не знает, что подписана на платные сервисы.