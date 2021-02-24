Android-смартфоны научили отправлять отложенные SMS-сообщения

Работает функция схожим с Telegram образом: пользователь пишет сообщение, а затем выбирает время, в которое «адресат» его получит, сообщается на сайте Android. Достаточно интересен тот факт, что Google не стала ограничиваться во внедрении обновления лишь новейшим Android 12 — новая функция доступна на всех устройствах под управлением Android 7 и новее. Скачать новую версию приложения можно прямо сейчас в магазине приложений Google Play.