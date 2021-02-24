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Сегодня в 08:01
Android-смартфоны научили отправлять отложенные SMS-сообщения
И это очень сильно стало напоминать мессенджеры
Владельцы Android-смартфонов могут обновить приложение «Сообщения». В апдейте, помимо мелких исправлений, компания Google добавила возможность отправлять отложенные SMS.
Работает функция схожим с Telegram образом: пользователь пишет сообщение, а затем выбирает время, в которое «адресат» его получит, сообщается на сайте Android. Достаточно интересен тот факт, что Google не стала ограничиваться во внедрении обновления лишь новейшим Android 12 — новая функция доступна на всех устройствах под управлением Android 7 и новее. Скачать новую версию приложения можно прямо сейчас в магазине приложений Google Play.
Напомним, что на днях поисковый гигант также представил первую бета-версию Android 12 для разработчиков. В ней уже сейчас можно заметить изменения в дизайне, а также появление новых возможностей. В том числе и функции «отключения» камеры и микрофона для всех приложений.