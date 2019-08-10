Android-смартфоны получат обновления сервисов Apple раньше, чем устройства на iOS

Так, именно Android-версия музыкального сервиса первой получила темный режим, в котором черный фон используется для всех экранов, что резко контрастирует с изначально полностью белым интерфейсом приложения. Темный режим может быть включен на постоянной основе, либо при включении функции экономии заряда на смартфоне. Включается один из режимов в настройках приложения.
Также обновление включает в себя тексты песен, которые синхронизированы с аудиодорожкой. Теперь текста прослушиваемых песен автоматически прокручиваются по ходу проигрывания композиции. Нечто подобное уже несколько лет присутствует в другом музыкальном сервисе — Spotify.
Что забавно, обе функции были продемонстрированы еще в июне, на WWDC. И оба обновления должны появиться с выходом iOS 13 позже в этом году. Но почему-то именно Android получил их первыми, несмотря на то, что обычно Apple наоборот выпускает свои сервисы с прицелом на iOS-аудиторию.