Android-смартфоны получат обновления сервисов Apple раньше, чем устройства на iOS

Также обновление включает в себя тексты песен, которые синхронизированы с аудиодорожкой. Теперь текста прослушиваемых песен автоматически прокручиваются по ходу проигрывания композиции. Нечто подобное уже несколько лет присутствует в другом музыкальном сервисе — Spotify.

Что забавно, обе функции были продемонстрированы еще в июне, на WWDC. И оба обновления должны появиться с выходом iOS 13 позже в этом году. Но почему-то именно Android получил их первыми, несмотря на то, что обычно Apple наоборот выпускает свои сервисы с прицелом на iOS-аудиторию.