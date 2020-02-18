Android-версии Microsoft Word, Excel и Power Point объединились в одно бесплатное приложение

То есть да, Android-версии трех разных приложений получили новую жизнь в одном единственном, благодаря которому пользователи смогут сканировать необходимые документы при помощи камеры смартфона, в дальнейшем иметь возможность конвертировать их в файлы Word и Excel, а также считывать QR-коды и добавлять различные медиа в презентации PowerPoint непосредственно с карманного устройства. При этом представители компании отдельно отметили тот факт, что полученные файлы можно сохранять не только в OneDrive, но и в любом другом облачном сервисе!

На данный момент у приложения есть одно заметно ограничение — оно не работает на планшетах и Chromebook. По словам журналистов Times Now, Microsoft с начала 2019 года занималась разработкой нового проекта.