Android-версия Apple Music получила большое обновление

Свежее обновление приводит Android-версию Apple Music в соответствие со своим аналогом на iOS. Apple проделала большую работу для того, чтобы подписчикам Apple Music на Android не пришлось долго ждать новых функций, которые изначально дебютируют на iOS. Так, спустя буквально несколько дней после появления заметных улучшений в приложении музыкального сервиса в версии для iOS 13, компания выпустила практически те же самые новшества и на Android-приложении.

Одним из самых заметных нововведений можно назвать появление в приложении темной темы. Можно поставить автоматическое переключение, либо делать это каждый раз вручную. Также пользователи получили поддержку Chromecast, благодаря которой можно легко транслировать любимые треки и плейлисты на телевизор, “умную” колонку, либо другие устройства с поддержкой данной функции. Ну и конечно же обновление добавило так называемые “синхронизированные тексты”, благодаря которым пользователи могут видеть слова своих любимых песен, которые движутся по ходу воспроизведения трека.