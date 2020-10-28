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Android-версия Apple Music получила уникальную "фишку", которой нет на iOS
Ладно хоть на macOS о ней не забыли
Очень часто так бывает, что разработчики в первую очередь создают приложения для iOS, после чего “переносят” его по остаточному признаку на Android. Из-за этого тот же Instagram на iPhone работает куда лучше, чем на мобильной ОС Google. Но случилось что-то невообразимое и Apple выпустила Android-версию Apple Music, в которой появилась уникальная “фишка”, которой нет даже на iOS.
Речь идет об обновленной Apple Music версии 3.4, в которую разработчики внедрили функцию плавного перехода от одного трека к другому, пишет MacRumors. Ее суть заключается в плавном “затухании” заканчивающейся композиции и плавном повышении громкости у композиции новой. Пользователю же дается возможность настроить длительного такого перехода — максимум, сколько он может длиться, это 12 секунд.
Отметим, что данная функция уже имеется в приложении Apple Music для macOS, но именно что мобильную операционную систему компании она до сих пор обходит стороной. Зато владельцы iPhone прямо сейчас могут воспользоваться ей в сторонних музыкальных приложениях, например, в Spotify.