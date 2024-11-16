Android-версия браузера Arc Search вышла из бета-тестирования

Опубликовано 16 ноября 2024, 22:301 мин.
Android-версия браузера Arc Search вышла из бета-тестированияСтабильная версия доступна с полным функционалом
Компания The Browser Company объявила о завершении стадии бета-тестирования Android-версии своего браузера Arc Search. Открытое тестирование, в ходе которого приложение скачали 100 тысяч человек, проводилось с начала октября 2024 года, и в тестовой версии работали не все функции.
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Теперь полноценная версия продукта доступна всем пользователям Android. В Arc Search реализованы голосовой поиск, адаптивные виджеты, иконки, а также полная поддержка Android 12 и другие функции. Среди них — блокировщик рекламы, поисковый алгоритм Browse for Me, который при поиске и анализировании нескольких страниц создаёт новую с наиболее релевантными для конкретного пользователя ответами.
Этот браузер интересен и тем, что имеет функцию автоматического архивирования вкладок.