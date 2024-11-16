Android-версия браузера Arc Search вышла из бета-тестирования

Теперь полноценная версия продукта доступна всем пользователям Android. В Arc Search реализованы голосовой поиск, адаптивные виджеты, иконки, а также полная поддержка Android 12 и другие функции. Среди них — блокировщик рекламы, поисковый алгоритм Browse for Me, который при поиске и анализировании нескольких страниц создаёт новую с наиболее релевантными для конкретного пользователя ответами.

Этот браузер интересен и тем, что имеет функцию автоматического архивирования вкладок.