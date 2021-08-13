Android-версия браузера Chrome позволит защитить данные в режиме инкогнито с помощью пароля или отпечатка пальцев

Судя по последним изменениям в проекте Chromium, Google хочет внедрить возможность блокировать доступ ко вкладкам инкогнито с помощью пароля, используемого на экране блокировки. В качестве альтернативы может выступать отпечаток пальца, пишет 9to5Google.

Что интересно, компания ранее уже добавила схожую возможность в Chrome для iOS. Правда, тогда речь шла о защите вкладок при помощи Face ID.

Отметим, что на данный момент новая функция не получила официального релиза. Как скоро она станет частью стабильной версии Chrome для Android — неизвестно.