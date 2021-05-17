Android-версия самого обсуждаемого iOS-приложения начала 2021 года выйдет в России на этой неделе

Вместе с нашей страной, полноценный запуск Clubhouse на Android намечен в Бразилии и Японии. В них, как и в России, сервис станет доступен уже в четверг.

Как пишет The Verge, чуть позже, в пятницу, приложение появится и у Android-пользователей в Индии и Нигерии. До конца недели его запуск должен состояться в целом по всему миру.

Напомним, что Clubhouse обрёл вирусную популярность в начале 2021 года. Благодаря этому сервису удалось набрать 10 млн пользователей, будучи iOS-эксклюзивом, всего за один год существования.