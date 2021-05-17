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Android-версия самого обсуждаемого iOS-приложения начала 2021 года выйдет в России на этой неделе
А вместе с ней в Бразилии и Японии
На прошлой неделе команда Clubhouse начала масштабное тестирование Android-версии своего приложения. Сейчас же стало известно, что уже на этой неделе оно выйдет в ряде стран, в том числе и в России.
Вместе с нашей страной, полноценный запуск Clubhouse на Android намечен в Бразилии и Японии. В них, как и в России, сервис станет доступен уже в четверг.
Как пишет The Verge, чуть позже, в пятницу, приложение появится и у Android-пользователей в Индии и Нигерии. До конца недели его запуск должен состояться в целом по всему миру.
Напомним, что Clubhouse обрёл вирусную популярность в начале 2021 года. Благодаря этому сервису удалось набрать 10 млн пользователей, будучи iOS-эксклюзивом, всего за один год существования.