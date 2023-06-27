Android-версия WhatsApp получит новый дизайн в стиле iOS

Так, свежий апдейт WhatsApp Beta для Android (v2.23.13.16) свидетельствует о том, что команда разработчиков мессенджера экспериментирует с новым дизайном нижней навигационной панели в стиле Material Design 3.

Вместо текущей верхней панели с вкладками для чатов, новая нижняя навигационная панель позволит пользователям получить доступ к чатам, сообществам, статусу и звонкам снизу экрана.

Она будет иметь чёткую навигационную систему с соответствующими значками и переключаться между свётлой и тёмной цветовой схемой, соответствуя выбранной теме в системе. И этим новый внешний вид приложения напоминает то, что уже сделано на iOS.