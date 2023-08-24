Android-версия YouTube научилась искать музыку, в том числе если напеть её самому

Это кажется значительным прогрессом по сравнению с приложением для распознавания музыки Shazam от Apple.

Согласно информации на странице поддержки YouTube, платформа тестирует возможность поиска по песне в Android-версии приложения. Пользователи могут узнать песню на сервисе, напевая или записывая песню.

Те, кто имеют доступ к этой функции, могут переключиться с голосового поиска YouTube на неё. После записи аудио или напева трека, платформа определит мелодию и направит пользователя к соответствующим видео на YouTube с искомой песней.

Эта функция доступна лишь небольшой части пользователей Android. Но, как это часто бывает у Google, стоит ждать её массово распространения уже в ближайшее время.