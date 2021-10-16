Android-версию российского мессенджера Telegram скачали более 1 миллиарда раз

Мало того, что всё больше россиян переходят с мессенджера Цукерберга в отечественный Telegram, так ещё приложение смогло добиться впечатляющих результатов по росту популярности в мире. Настолько впечатляющих, что его Android-версию скачали более 1 млрд раз, сообщает Android Police.

Этому способствовал бурный приток новых пользователей в начале года на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp и недавний сбой Facebook, в рамках которого Telegram «заполучил» около 70 млн новых пользователей.

Стоит, правда, признать, что американский мессенджер всё ещё лидирует по количеству скачиваний. Его в Google Play загрузили более 5 млрд раз.