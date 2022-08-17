Анонимность в Telegram взломали. Теперь вас смогут найти даже без номера телефона

Эксперты отмечают, что в Сети на одном IP-адресе в одну минуту может находиться огромное количество пользователей. Чтобы найти интересующего, нужно отсеять информацию о системе, с которой человек заходит в интернет, регионы, данные о конечных устройствах и т.д. Делается это с помощью сбора и обработки больших данных и отдельных запросов пользователя.

На данный момент к сервису подключено 64 различных источника данных. Каждый из этих источников получает данные с нескольких десятков «собственных сайтов». Кроме того, подобные ресурсы больше года собирают цифровые следы из Telegram с привязкой к пользователю.

Отмечается, что в сервисе собрана информация о более чем 6 млн человек. При вводе IP-адреса в системе поиска, можно найти конкретного человека.