Anthropic столкнется с коллективным иском от американских авторов

Опубликовано 19 июля 2025, 05:151 мин.
Anthropic столкнется с коллективным иском от американских авторовИск касается массового скачивания книг для обучения ИИ
Калифорнийский федеральный суд разрешил трем авторам подать коллективный иск против компании Anthropic, которая является конкурентом OpenAI и поддерживается Amazon. Иск касается предполагаемого нарушения авторских прав при использовании книг для обучения искусственного интеллекта (ИИ).
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Авторы обвиняют Anthropic в массовом скачивании до семи миллионов копий книг из библиотек с пиратским контентом. По их мнению, компания нарушила закон, создавая многомиллиардный бизнес на основе чужих произведений. Ранее в августе прошлого года эти же авторы обвинили Anthropic в краже сотен тысяч защищенных авторским правом книг.
В конце прошлого месяца суд поддержал Anthropic в части использования легально приобретенных книг, признав это допустимым в рамках добросовестного использования, но отметил необходимость отдельного разбирательства по поводу нелегальных источников.