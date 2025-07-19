Anthropic столкнется с коллективным иском от американских авторов

Авторы обвиняют Anthropic в массовом скачивании до семи миллионов копий книг из библиотек с пиратским контентом. По их мнению, компания нарушила закон, создавая многомиллиардный бизнес на основе чужих произведений. Ранее в августе прошлого года эти же авторы обвинили Anthropic в краже сотен тысяч защищенных авторским правом книг.

В конце прошлого месяца суд поддержал Anthropic в части использования легально приобретенных книг, признав это допустимым в рамках добросовестного использования, но отметил необходимость отдельного разбирательства по поводу нелегальных источников.