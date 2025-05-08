Anthropic запустила API для веб-поиска с поддержкой ИИ Claude

API позволяет модели самостоятельно определять, нужно ли обращаться к интернету для выполнения запроса. Если Claude решает, что актуальные сведения необходимы, он формирует поисковый запрос, анализирует результаты и выдает ответ с указанием источников. Кроме того, модель может выполнять цепочку запросов, уточняя предыдущие результаты.

Разработчики получают возможность управлять этим процессом: можно задать список сайтов, которые разрешено или запрещено использовать в поиске, а также включать или отключать веб-доступ на уровне всей организации.

Стоимость использования API начинается от 10 долларов за тысячу поисков. Инструмент поддерживается в моделях Claude 3.7 Sonnet, Claude 3.5 Sonnet и Claude 3.5 Haiku.

Одновременно с этим компания объявила, что веб-поиск теперь доступен и в сервисе Claude Code. Эта платформа помогает разработчикам выполнять задачи, связанные с программированием, и теперь может обращаться к свежей документации API, техническим статьям и другой информации из сети.