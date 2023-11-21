Антимонопольщики, вы где? Google начал замедлять запуск YouTube-видео в Firefox

Это явление вызвало обеспокоенность, поскольку подобные задержки не наблюдаются при использовании других браузеров, таких, например, как Google Chrome.

Так, один из пользователей Reddit продемонстрировал значительную задержку при загрузке YouTube в Firefox. Видео показывает, что страница сервиса остается пустой в течение нескольких секунд, прежде чем полностью загрузиться.

Это противоречит традиционно быстрому доступу к контенту, который пользователи ожидают от YouTube.

Интересно, что при изменении идентификатора пользователя Firefox на Chrome, платформа загружается без задержек. Это наводит на мысль, что замедление может быть намеренным действием со стороны Google.

Дополнительно, в коде видеосервиса была обнаружена функция «timeout», которая задерживает загрузку страницы на пять секунд. Некоторые предполагают, что это может быть связано с борьбой против блокировщиков рекламы.