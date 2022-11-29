App Store назвали «пародией» из-за наплыва рекламы

Автор публикации в издании Business Insider объяснил свои слова тем, что App Store превратился в собрание приложений, ставших мусором из-за огромного размера. По этой причине приложения занимают лишнее место на айфоне и мешают работе устройства.

А с недавних пор App Store «заполонила» навязчивая реклама, которой к тому же очень много. Особенно в глаза бросается реклама онлайн-казино и азартных игр в разделе «Вам также может понравиться». Хотя пользователи жаловались на настоящее издевательство со стороны Apple, потому что искали приложения для успокоения и избавления от игровой зависимости.

«Это стало действительно раздражать. Например, когда я ищу приложение, меня засыпают рекламой других приложений, а иногда даже продуктов, которые не имеют отношения к тому, что я ищу», — возмутился автор статьи.