App Store снова удалил очередную версию приложения Альфа-Банка

Но с 1 августа пользователи больше мне могут его загрузить — App Store удалил продукт. При этом все ранее купленные и скачанные и приложения продолжают работать.

«Деньги в порядке» — копия функционала и интерфейса сервиса Альфа-Банка. Теперь воспользовался можно сайтом банка.