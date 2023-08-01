App Store снова удалил очередную версию приложения Альфа-Банка

22:39, 01 августа 2023
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App Store снова удалил очередную версию приложения Альфа-БанкаПриложение было доступно с 26 июля
Приложение Альфа-Банка «Деньги в порядке» для iOS 26 июля было опубликовано в App Store и продержалось там 5 дней.
Но с 1 августа пользователи больше мне могут его загрузить — App Store удалил продукт. При этом все ранее купленные и скачанные и приложения продолжают работать.
«Деньги в порядке» — копия функционала и интерфейса сервиса Альфа-Банка. Теперь воспользовался можно сайтом банка.