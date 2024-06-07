Apple будет поддерживать обновления для iPhone в течение 5 лет

Это британский регулятор, отвечающий за безопасность продукции и телекоммуникационной инфраструктуры. Согласно требованиям, производители электроники, подпадающие под категорию выпускающих, импортирующих или продающих гаджеты с возможностью подключения к интернету, обязаны раскрывать соответствующие данные. Так, стало известно, что Apple обязуется выпускать комплексные обновления ПО в течение пяти лет со старта продаж.

В частности, вендор открыл данные в отношении своего флагмана iPhone 15 Pro Max. Обновления ОС и безопасности будут выходить до 2028 года включительно. Но затем основные патчи будут свёрнуты.

И это меньше, чем у основных конкурентов Apple — Google и Samsung. Эти компании выпускают обновления для своих продуктов стабильно семь лет, включая и патчи для ОС, и для безопасности.

Однако по факту Apple поддерживает безопасность своих устройств дольше пяти лет. Как правило, компания достаточно долго «ведёт» устройства, отслеживая качество безопасности даже «немолодых» серий.