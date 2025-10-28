Apple добавит рекламу в приложение «Карты» уже в следующем году

По данным источников, реклама в «Картах» не будет навязчивой и не станет мешать пользователю при построении маршрутов. Скорее всего, это будет формат, аналогичный тому, что уже используется в Google Maps или Yelp, где продвигаемые места выделяются среди других.

Компания намерена применить технологии искусственного интеллекта для улучшения поиска и интерфейса. Система должна подбирать более точные результаты и делать взаимодействие с приложением удобнее.

Ранее компания уже запустила платные рекламные позиции в App Store, где разработчики могут повышать видимость своих приложений. Теперь подобные инструменты могут появиться и в других сервисах.