Apple добавит рекламу в приложение «Карты» уже в следующем году

Опубликовано 28 октября 2025, 10:301 мин.
Apple добавит рекламу в приложение «Карты» уже в следующем годуРестораны и компании смогут платить за повышение видимости
Apple готовится внедрить рекламу в своё приложение «Карты». Как сообщает Марк Гурман, изменения могут появиться уже в следующем году. Нововведение позволит ресторанам и другим бизнесам оплачивать продвижение своих точек, чтобы их заметнее отображало в результатах поиска.
По данным источников, реклама в «Картах» не будет навязчивой и не станет мешать пользователю при построении маршрутов. Скорее всего, это будет формат, аналогичный тому, что уже используется в Google Maps или Yelp, где продвигаемые места выделяются среди других.
Компания намерена применить технологии искусственного интеллекта для улучшения поиска и интерфейса. Система должна подбирать более точные результаты и делать взаимодействие с приложением удобнее.
Ранее компания уже запустила платные рекламные позиции в App Store, где разработчики могут повышать видимость своих приложений. Теперь подобные инструменты могут появиться и в других сервисах.