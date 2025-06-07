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Опубликовано 07 июня 2025, 04:30
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Apple добавит в Центр управления Apple Watch сторонние виджеты

Этого же ждут от Google
Инсайдеры из 9to5Mac рассказали, что Apple разрабатывает функцию добавления виджетов сторонних разработчиков для watchOS 26, что позволит пользователям выводить на экран действия из приложений в Центре управления смарт-часов Apple Watch.
Apple добавит в Центр управления Apple Watch сторонние виджеты

© Apple

Эксперты отметили, что ждут того же от Google — что компания внедрит сторонние виджеты в Wear OS — операционную систему «умных» часов, на который работают девайсы Google, Samsung и другие.

По словам инсайдеров, это долгожданное «и очень приятное улучшение для той части watchOS, которая оставалась практически неизменной в течение многих лет». Потому что сейчас Центр управления Apple Watch поддерживает только сторонние виджеты сотовой связи, фонарик, Wi-Fi и информацию о батарее.

Отмечается, что это изменение открывает возможности для целого ряда потенциальных вариантов использования, во многом похожих на уже существующие дополнения для Apple Watch: трекер гидратации с кнопкой записи в одно касание, ярлык для приложения «Умный дом», позволяющий запирать двери, или даже предустановленная тренировка и т. д.

Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
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