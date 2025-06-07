Apple добавит в Центр управления Apple Watch сторонние виджеты

Эксперты отметили, что ждут того же от Google — что компания внедрит сторонние виджеты в Wear OS — операционную систему «умных» часов, на который работают девайсы Google, Samsung и другие.

По словам инсайдеров, это долгожданное «и очень приятное улучшение для той части watchOS, которая оставалась практически неизменной в течение многих лет». Потому что сейчас Центр управления Apple Watch поддерживает только сторонние виджеты сотовой связи, фонарик, Wi-Fi и информацию о батарее.

Отмечается, что это изменение открывает возможности для целого ряда потенциальных вариантов использования, во многом похожих на уже существующие дополнения для Apple Watch: трекер гидратации с кнопкой записи в одно касание, ярлык для приложения «Умный дом», позволяющий запирать двери, или даже предустановленная тренировка и т. д.