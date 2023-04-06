Apple добавит в свои «умные» колонки распознавание владельца по лицу

Камера нужна не для связи, а для распознавания владельца по лицу. Такое решение пригодится, если в «умном» доме работает несколько колонок. И если пользователь, например, даст команду выключить свет, то сработают все колонки и отключат свет, где находятся. А в случае с камерой колонка определит, в какой именно комнате находится человек, отдающий команды, и выключит свет там.

Для Apple подобное устройство — возможность выделить колонки HomePod на фоне конкурентов. Но, конечно, при условии, что патент будет реализован.