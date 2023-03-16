Apple готовится к выпуску новой операционной системы? Упоминание нового продукта нашли в исходном коде неизвестного устройства

Apple готовится к выпуску новой операционной системы? Упоминание нового продукта нашли в исходном коде неизвестного устройстваНо Apple молчит
В открытом исходном коде, представленном Apple для широкой аудитории, обнаружили упоминание неизвестной ранее операционной системы realityOS. Доподлинно неизвестно, что это за система и зачем нужна, но, по мнению разных инсайдеров, речь может идти об ОС, которая ляжет в основу неанонсированной ещё гарнитуры смешанной реальности.
Фото: Globelocus.com
Так это или нет, остаётся только гадать — Apple даже не удосужилась подтвердить или опровергнуть слухи о разработке подобного устройства. При этом о будущем AR-шлеме Apple ходит много разных слухов и версий.
Косвенно мнение о том, что realityOS — система для шлема смешанной реальности, подтверждается появлением её названия в логах App Store, а также фактом регистрации соответствующей торговой марки в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) в 2021 году.