Apple готовится к запуску своей поисковой системы

Скобл подчеркнул, что его информация основана источниках, близких к Apple, а также на собственных догадках.

О поиске Apple стало известно в 2020 году после того, как в iOS 14 в качестве результатов запросов появились ссылки на сайты не из поисковика Google, а собственные.

По мнению инсайдера, Apple может анонсировать собственную поисковую систему по двум причинам: первая — создание полноценной конкуренции Google, чей поисковик является монополистом на рынке; вторая — для того, чтобы расширить возможности голосового ассистента Siri.

Также Скобл рассказал о росте активности поискового робота Applebot, используемого для создания как можно более обширной базы данных онлайн-материалов, составляющих основу любой поисковой системы.