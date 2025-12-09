Apple и Google совместно упростят перенос данных между iOS и Android

Как сообщает 9to5Mac, новая функция будет протестирована в будущих бета-версиях на на айфонах и Android-устройствах. Согласно инсайдерам, усовершенствованная система переноса данных будет интегрирована непосредственно в процесс настройки новых устройств. Google уже реализует ее в сборке Android Canary для смартфонов Pixel, а Apple планирует представить этот функционал в будущей бета-версии iOS 26.

Новая система позволит передавать больший объём данных по сравнению с существующими решениями. В настоящее время пользователи используют специализированные приложения для переключения платформ: Apple предлагает инструмент «Перейти на iOS» в Google Play, а Google — «Перейти на Android» в App Store. Встроенная система на уровне настройки устройств призвана упростить этот процесс.

Конкретные даты выхода финальных версий пока не объявлены. Функция Android будет постепенно внедряться на разных моделях устройств.