Apple исправила баг, из-за которого удалённые интимные фото появлялись на айфонах

Причём баг оказался «редкой проблемой», из-за которой пользователи видели на своих устройствах непроизвольное восстановление удалённых фото, порой очень давно удалённых. Пикантности проблеме добавлял тот момент, что нередко на устройствах появлялись не просто удалённые фото, а только интимного характера.

Apple незамедлительно отреагировала на жалобы людей и пообещала выпустить исправление как можно быстрее. И вот обновление iOS 17.5.1 вышло для «устранения редкой проблемы». По некоторым данным, исправление поучила и iPadOS — на планшетах баг тоже воспроизводился.

«Это обновление содержит важные исправления ошибок и устраняет редкую проблему, когда фотографии при повреждении базы данных могли снова появиться в библиотеке "Фото", даже если они были удалены», — сказано в сообщении Apple.