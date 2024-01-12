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18:00, 12 января 2024
1 мин.

Apple исправила уязвимость в прошивке Bluetooth своей клавиатуры Magic Keyboard

Чтобы защитить от слежки за трафиком Bluetooth

Apple сообщила об обновлении различных версий своей клавиатуры Magic Keyboard для устранения уязвимости в прошивке Bluetooth.

Apple исправила уязвимость в прошивке Bluetooth своей клавиатуры Magic Keyboard

© Apple

Это сделано с целью защитить трафик Bluetooth, потому что если кто-то имеет «физический доступ» к клавиатуре, может заполучить и ключ сопряжения Bluetooth, чтобы отлеживать трафик. Обновление вышло с кодом CVE-2024-0230.

Обновление вышло 9 января, но официально, с описанием спецификаций, Apple сообщила о нём только 11 числа.

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