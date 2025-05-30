Apple изменит маркировку своих ОС: будет присваиваться нумерация по годам

Опубликовано 30 мая 2025, 03:451 мин.
Apple изменит маркировку своих ОС: будет присваиваться нумерация по годамЭто должно устранить путаницу у клиентов и разработчиков
Стало известно, что Apple переименует все свои операционные системы, обозначая их по году, а не по номеру версии.
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Например, может выйти не iOS 18, а iOS 26. Инсайдеры говорят, что такие действия будут предприняты в рамках масштабного ребрендинга фирменного ПО Apple. Это изменение позволит упростить брендинг и сделать его единообразным, предотвращая путаницу у клиентов и разработчиков.
Официальное оповещение об изменениях и новых пользовательских интерфейсах всех операционных систем ожидается на Всемирной конференции разработчиков Apple 9 июня. Новый дизайн, известный под названием Solarium, будет включать tvOS, watchOS и часть visionOS. Разумеется, в контексте нового дизайна будут как минимум переименованы iOS, macOS, iPadOS.
Эта стратегия напоминает подходы Samsung и Microsoft, при этом Apple пока информацию не комментирует.