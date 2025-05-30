Apple изменит маркировку своих ОС: будет присваиваться нумерация по годам

Например, может выйти не iOS 18, а iOS 26. Инсайдеры говорят, что такие действия будут предприняты в рамках масштабного ребрендинга фирменного ПО Apple. Это изменение позволит упростить брендинг и сделать его единообразным, предотвращая путаницу у клиентов и разработчиков.

Официальное оповещение об изменениях и новых пользовательских интерфейсах всех операционных систем ожидается на Всемирной конференции разработчиков Apple 9 июня. Новый дизайн, известный под названием Solarium, будет включать tvOS, watchOS и часть visionOS. Разумеется, в контексте нового дизайна будут как минимум переименованы iOS, macOS, iPadOS.

Эта стратегия напоминает подходы Samsung и Microsoft, при этом Apple пока информацию не комментирует.