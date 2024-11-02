Приложения
Опубликовано 02 ноября 2024, 16:53
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Apple купила графический редактор Pixelmator

Разработчики ждали этой сделки
Команда графического редактора Pixelmator объявила о переходе под начало Apple. Разработчики графического приложения рассказали, что давно ожидали этой сделки.
Apple купила графический редактор Pixelmator

© Pixelmator

Для Apple это означает, что продвинутые и востребованные дизайнерами функции Pixelmator могут перекочевать в приложение Apple Фото.

При этом разработчики отметили, что для пользователей Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS и Photomator «не произойдет существенных изменений».