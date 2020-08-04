Apple может стать новым владельцем TikTok

Стоит отметить, что покупка TikTok вряд ли можно назвать ожидаемым от яблочной компании шагом, как минимум потому что приложение видеосервиса доступного на многих платформах. С другой стороны, музыкальный сервис Apple Music и приложение Shazam также можно скачать как на iOS, так и на Android. Правда, еще одним доводом в пользу того, что производитель iPhone вряд ли станет “связываться” с TikTok является то, что данный сервис ни что иное как “одна большая головная боль” с политической точки зрения.

Напомним, что несколько дней назад действующий президент США Дональд Трамп заявил о скором запрете TikTok на территории страны в связи с угрозой, которую приложение представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов.