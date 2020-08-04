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Apple может стать новым владельцем TikTok
Опередив в данном вопросе Microsoft
В минувшие выходные в сети появилось множество слухов о том, что Microsoft может купить TikTok. Чуть позже эту информацию подтвердили и представители компании. Сейчас же издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что новым владельцем популярного сервиса может стать Apple.
Стоит отметить, что покупка TikTok вряд ли можно назвать ожидаемым от яблочной компании шагом, как минимум потому что приложение видеосервиса доступного на многих платформах. С другой стороны, музыкальный сервис Apple Music и приложение Shazam также можно скачать как на iOS, так и на Android. Правда, еще одним доводом в пользу того, что производитель iPhone вряд ли станет “связываться” с TikTok является то, что данный сервис ни что иное как “одна большая головная боль” с политической точки зрения.
Напомним, что несколько дней назад действующий президент США Дональд Трамп заявил о скором запрете TikTok на территории страны в связи с угрозой, которую приложение представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов.