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Опубликовано 28 февраля 2024, 10:06
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Apple Music и магазин iTunes стали недоступны из-за неизвестных проблем

Пока неясно, почему
Сразу два сервиса Apple — магазин iTunes и музыкальный стриминг Apple Music — неожиданно сломались накануне вечером.

Пользователи жаловались на то, что сервисы работают слишком медленно или не открываются вовсе. Apple подтвердила проблему, но пока не сообщила, из-за чего произошел сбой и когда все починит.

Проблемы с Apple Music и iTunes начались около 19.49 по североамериканскому времени. Вскоре на странице статуса систем Apple появились сообщения о неполадках.

Пользователи Apple Music не могли нормально слушать музыку – треки грузились долго, а то и вовсе отказывались проигрываться. В iTunes возникли проблемы с покупками и загрузками. Купертиновцы сразу же признали наличие проблемы и пообещали чинить.

Отметим, что подобные истории случаются с ИТ-гигантами по всему миру. И они каждый раз показывают, насколько мы все зависим от цифровых сервисов.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple Music
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#Apple