Apple Music и магазин iTunes стали недоступны из-за неизвестных проблем

Опубликовано 28 февраля 2024, 10:06
1 мин.
Apple Music и магазин iTunes стали недоступны из-за неизвестных проблемПока неясно, почему
Сразу два сервиса Apple — магазин iTunes и музыкальный стриминг Apple Music — неожиданно сломались накануне вечером.
Пользователи жаловались на то, что сервисы работают слишком медленно или не открываются вовсе. Apple подтвердила проблему, но пока не сообщила, из-за чего произошел сбой и когда все починит.
Проблемы с Apple Music и iTunes начались около 19.49 по североамериканскому времени. Вскоре на странице статуса систем Apple появились сообщения о неполадках.
Пользователи Apple Music не могли нормально слушать музыку – треки грузились долго, а то и вовсе отказывались проигрываться. В iTunes возникли проблемы с покупками и загрузками. Купертиновцы сразу же признали наличие проблемы и пообещали чинить.
Отметим, что подобные истории случаются с ИТ-гигантами по всему миру. И они каждый раз показывают, насколько мы все зависим от цифровых сервисов.