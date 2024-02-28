Apple Music и магазин iTunes стали недоступны из-за неизвестных проблем

Пользователи жаловались на то, что сервисы работают слишком медленно или не открываются вовсе. Apple подтвердила проблему, но пока не сообщила, из-за чего произошел сбой и когда все починит.

Проблемы с Apple Music и iTunes начались около 19.49 по североамериканскому времени. Вскоре на странице статуса систем Apple появились сообщения о неполадках.

Пользователи Apple Music не могли нормально слушать музыку – треки грузились долго, а то и вовсе отказывались проигрываться. В iTunes возникли проблемы с покупками и загрузками. Купертиновцы сразу же признали наличие проблемы и пообещали чинить.

Отметим, что подобные истории случаются с ИТ-гигантами по всему миру. И они каждый раз показывают, насколько мы все зависим от цифровых сервисов.