Apple Music начал подбирать песни по вкусу пользователя, которых нет в плейлисте

Технология основана на алгоритмах ИИ. Особенность функции — формирование подборок, исходя из вкусов пользователя на основании уже прослушанных треков. Причём Discovery Station подбирает только те треки, которых нет и не было раньше в плейлистах и библиотеке пользователя.

Это реальное новшество, так как «Моя станция» уже умеет подбирать треки, которые с высокой долей вероятности понравятся пользователю, но эта музыка перемешивается с уже понравившейся. А плейлист с рекомендациями «Новая музыка» обновляется раз в неделю и ограничен количество треков.