Apple начала блокировать обновления приложений с ИИ из-за опасности для детей

В Apple по запросу разработчика приложения компании Blix объяснили, что опасаются о генерировании ботом контента, неприемлемого для детей. Поэтому загрузку новой версии BlueMail в App Store и магазине приложений для macOS Apple заблокировала. Разработчик обязан добавить на страницу приложения плашку с возрастным ограничением 17+.

В Blix с такой позицией Apple не согласились, посчитав это дискриминацией. Разработчик объяснил, что в почтовый клиент функции ChatGPT были добавлены для того, чтобы нейросеть помогала пользователям писать сообщения, опираясь на тексты, которые были написаны человеком ранее.

«Apple заблокировала обновление BlueMail, что является дискриминацией и примером несправедливого отношения, поскольку другие приложения на базе GPT-3 не столкнулись с ограничениями. Мы хотим справедливости: если мы должны ставить плашку 17+, то и разработчики других приложений с GPT-3 должны поднять возрастной рейтинг», – заявил соучредитель компании Blix Бен Волах.