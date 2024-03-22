Apple начала искать будущих разработчиков Vision Pro сразу в трёх странах

Так, вакансии опубликованы в Японии, Австралии, Китае. Но ищет Apple не разработчиков, а «специалиста по проведению брифингов». В задачи такого сотрудника войдут продажи, включающие демонстрацию возможностей Vision Pro как отдельным бизнесменам, так и предприятиям.

Подобное объявление о поиске кандидата на эту должность компания опубликовала и в Великобритании в 2023 году, но гарнитура Vision Pro после запуска продаж 2 февраля так и не вышла на британский рынок.

«Вы будете разрабатывать и проводить демонстрации, рассказывающие о возможностях продукта и его революционной новой технологии. Вы также будете демонстрировать решения, показательные примеры использования и преобразующие рабочие процессы пользователей, которые вдохновят клиентов на инвестиции в технологию, платформу visionOS и сам продукт», — говорится в объявлении о вакансии.