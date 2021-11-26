Apple начала предупреждать пользователей о возможном взломе айфонов

Этим людям начали приходить письма от вендора с предупреждениями о том, что их могли взломать хакеры, которых поддерживают государства, критикуемые активистами. Отмечается, что среди адресатов писем нет европейцев или американцев, все эти пользователи живут в других странах. В письмах сказано о том, что киберпреступники, спонсируемые государством, взломали их устройства и следят за ними.

По сообщениям Apple, теперь компания будет всегда предупреждать всех людей, устройства которых взломали хакеры, поддерживаемые государством. В Apple ID каждого такого пользователя тоже появится соответствующее уведомление.

Вероятно, это происходит в связи с недавним заявлением Apple, что вендор подал в суд на разработчика хакерского ПО Pegasus компанию NSO Group.