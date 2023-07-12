Apple начала продавать iPhone и MacBook в китайском аналоге WhatsApp

Apple начала продавать iPhone и MacBook в китайском аналоге WhatsAppИ это правильное решение
Apple начала продажу своих продуктов, включая iPhone и MacBook, через популярный китайский мессенджер WeChat.
Этот ход позволит компании достичь ещё большего количества покупателей, поскольку WeChat имеет более 1,2 млрд активных пользователей.
В онлайн-магазине WeChat доступна полная линейка продуктов Apple, включая популярные устройства iPhone, iPad и Mac. Клиенты, оформляющие заказы через эту платформу, смогут насладиться бесплатной доставкой и преимуществами программы обмена Apple.
Apple применяет стратегию расширения продаж в Китае, путем распространения своих магазинов в соцсетях, где местные жители всё чаще совершают покупки. Отмечается, что компания уже имеет «представительство» на Tmall и JD.com — ведущих онлайн-магазинах Китая.
По словам экспертов, данный шаг позволит Apple укрепить своё присутствие на китайском рынке и удовлетворить потребности местных жителей.