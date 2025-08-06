Apple начала разработку улучшенных ответов для Siri

Разработчики стремятся улучшить голосовой интерфейс для взаимодействия с Siri и повысить способность системы отвечать на вопросы различной сложности, но прежде всего на простые. Компания разрабатывает систему, которая сможет искать точные ответы в интернете.

Apple также рассматривает возможность создания отдельного чат-бота и новой серверной инфраструктуры для расширения возможностей поиска. Глава компании Тим Кук уверен, что Apple может стать лидером в области искусственного интеллекта, как она сделала это с MP3-плеерами и смартфонами. Об этом он рассказал на корпоративном совещании.

По словам Гурмана, Apple готова к стратегическим приобретениям для ускорения развития ИИ. Например, вендор заинтересовался покупкой Perplexity AI, но слишком высокая оценка поисковой ИИ-системы, в $18 млрд, делает это маловероятным.