Apple начала тестировать собственный ИИ для интеграции в браузер Safari

По мнению инсайдеров, ИИ от Apple поможет анализировать статьи и различные тексты в Сети и делать их краткий пересказ. Собственно, ничего необычного Apple не предложит.

Компании нужно выводить технологию Intelligent Search на рынок для конкуренции прежде всего с Google. На долю браузера Safari, который является интернет-обозревателем по умолчанию на iPhone, iPad и компьютерах Mac, приходится 18% мирового поискового трафика. Больше только у мирового лидера — Google Chrome.

Отмечается, что отличительной особенностью ИИ в Safari может быть обеспечение повышенной конфиденциальности за счёт обработки данных непосредственно на пользовательском устройстве, а не на серверах Apple. Но это пока предположения.

«Поскольку этот инструмент разработан Apple, в него, скорее всего, будут встроены дополнительные функции конфиденциальности, включая возможную обработку информации на устройстве пользователя, а не на серверах компании», — отметили инсайдеры.