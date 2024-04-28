Apple начала удалять из App Store ИИ-приложения для создания обнажённых натур

Эти приложения рекламировались в Instagram*, а некоторые объявления переводили пользователя непосредственно в App Store. 404 Media направило Apple не только описание рекламной стратегии авторов таких объявлений, но и все ссылки, по которым можно попасть на страницы скачивания этих продуктов в App Store.

В итоге Apple удалила пока три из найденных приложений, потому что с их помощью «можно создавать изображения обнажённой натуры без согласия пользователя». В остальном авторы отчёта из 404 Media недоумевают, потому что без их активности Apple не предпринимает никаких действий и якобы не может найти подобные приложения.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.