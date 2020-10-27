Приложения
Сегодня 14:04
Apple начнет продавать приложения в России по курсу 100 рублей за 1 доллар
Случится это уже в ближайшие дни
Случилось то, чего многие ожидали, но все же вряд ли были готовы — Apple сменила стоимость приложений внутри собственного магазина App Store в России. Теперь высчитываться цена того или иного ПО будет по курсу 100 рублей за 1 доллар.
Apple заявила, что цена повысится уже в ближайшие несколько дней, при этом пересмотр стоимости приложений будет выполнен не только в России, но и в некоторых других странах, валюта которых потеряла в цене. В их числе оказались Бразилия, Колумбия, Индия, Индонезия и т.д.
Напомним, что ранее компания уже повышала цены в России: практически сразу после анонса новеньких iPhone 12, стоимость многих товаров Apple стала заметно выше. Так, например, наушники AirPods второго поколения с обычным футляром подорожали с 13,490 до 15,990 рублей, а AirPods Pro стали стоит дороже на 4 тыс рублей: 24,990 рублей вместо прежних 20,990.