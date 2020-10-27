Apple начнет продавать приложения в России по курсу 100 рублей за 1 доллар

Apple заявила, что цена повысится уже в ближайшие несколько дней, при этом пересмотр стоимости приложений будет выполнен не только в России, но и в некоторых других странах, валюта которых потеряла в цене. В их числе оказались Бразилия, Колумбия, Индия, Индонезия и т.д.