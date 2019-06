Apple наградила лучшие приложения и игры

Отмеченные наградами разработчики представляют как крупные, так и небольшие компании из разных стран мира, включая Австралию, Австрию, Великобританию, Францию, Италию, Литву и США. Их приложения относятся к самым разным категориям: обработка фото, рисование, медицинская визуализация, спорт и игры. Каждое приложение отличает оригинальный подход к дизайну пользовательских интерфейсов, звуковому дизайну, графике, управлению или игровому процессу и грамотное использование преимуществ прорывных технологий Apple, таких как тактильные сигналы, Metal или Core ML.

Итак, награды получили «однопальцевый» платформер Ordia британской компании Loju, заметочник Flow by Moleskine итальянской Moleskine, игра-головоломка The Gardens Between австралийской Voxel Agents, гонки Asphalt 9: Legends французской Gameloft, графический редактор Pixelmator Photo литовской Pixelmator Team, головоломка ELOH австрийской Broken Rules, приложение для УЗИ Butterfly iQ — Ultrasound американской Butterfly Network, игра с управлением космическим жуком Thumper: Pocket Edition американской Drool, а также баскетбольное приложение HomeCourt - The Basketball App с искусственным интеллектом американской NEX Team.