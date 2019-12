Apple назвала лучшие мобильные игры 2019 года

Что интересно, несмотря на относительно свежий запуск Apple Arcade, компания также выявила и лучшую игру в рамках данного сервиса. Ею стал двумерный боевик Wonder Boy: The Dragon’s Trap от DotEmu, разработанный компанией Lizardcube совместно с создателем оригинальной серии игр 1980-х годов Риючи Нисидзавой. Главной игрой года для iPhone, в свою очередь, была названа Sky: Children of the Light от авторов уже ставшей легендарной Journey. Приз за “Лучшую игру года для iPad” забрал ролевой слэшер Hyper Light Drifter.

Apple также отдельно отметила тот факт, что на ее площадке появляется все больше по-настоящему взрослых и интересных проектов, в числе которых были названы такие игры как Assassin’s Creed Rebellion от Ubisoft, Gears POP! от Microsoft, The Elder Scrolls: Blades от Bethesda и многие другие. При этом компания отдельно отметила тот факт, что это не просто ремейки, а созданные с нуля игры, вдохнувшие новую жизнь в любимые серии.