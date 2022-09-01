Apple не пропустила новую версию Rutube для iPhone в магазин приложений

Требование Apple к Rutube было опубликовано 15 августа, на следующий день российский сервис удалил приложение за пределами России. Но теперь, после запроса на обновление российского приложения, продукт не может пройти модерацию вот уже 15-й день. С чем это связано не ясно, така как новых требований Apple не выдвигала.

При этом каких-либо ограничений для Android и HarmonyOS введено не было. Для этих операционных систем обновление приложения Rutube вышло 24 августа, без сбоев.