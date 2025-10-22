Apple не согласилась с судом и вновь подала иск против Epic Games

Поводом стал приказ суда, обязывающий Apple разрешить пользователям переходить по внешним ссылкам на сторонние сайты, где можно оплатить цифровые товары без участия App Store. Это решение ограничивает право компании взимать комиссию и контролировать оформление таких ссылок. Apple утверждает, что должна получать вознаграждение за использование своей интеллектуальной собственности, даже если покупка совершается вне магазина.

Юристы Epic Games считают, что компания пытается пересмотреть прежние судебные решения. По их словам, ранее Apple не взимала комиссию с внешних транзакций и теперь пытается компенсировать потерянный доход. Судьи допустили, что вопрос размера комиссии может быть возвращен на рассмотрение в нижестоящий суд.