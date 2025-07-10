Приложения
Опубликовано 10 июля 2025, 16:30
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Apple обеспечит будущие стилусы Pencil совместимостью с часами Watch

Компания подала патент
Инсайдеры из MacRumors сообщили, что Apple зарегистрировала патент на модернизированный стилус Apple Pencil нового поколения с оптическими датчиками для работы на различных устройствах.
Apple обеспечит будущие стилусы Pencil совместимостью с часами Watch
© Ernest Ojeh / Unsplash

Гаджет будет способен определять движение, наклон и положение в трёхмерном пространстве без использования сенсорного экрана, благодаря встроенным датчикам. В патенте описаны модели со стилусами из прозрачных материалов, позволяющими свету проходить через них для точного определения движения.

Apple Pencil может использоваться не только для рисования, но и в качестве пространственного контроллера, управляя действиями на различных устройствах. К этому относится управление курсором, навигация по файлам, управление звуком или совершение телефонных звонков. На иллюстрациях к патенту стилус используется с различными продуктами Apple, включая iPad, ‌MacBook Pro‌, ‌iPhone‌ и Apple Watch. Также упоминается вариант реализации с использованием механизма трекбола.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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