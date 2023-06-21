Apple обновила App Store и будет показывать рекламу на главной странице

У компании уже был неудачный опыт показа рекламы на главной App Store. В 2022 году во вкладке «Сегодня» появилась реклама азартных игр и казино, но достаточно быстро её убрали из-за шквала критики.

Теперь во вкладке «Сегодня» снова будет показываться реклама в начале списка приложений. Сначала будет опубликовано выбранное редакцией приложение, а под ним — рекламный блок. Старая реклама будет отключена, а все оплаченные рекламные кампании будут переведены на новый механизм.

Новый тип рекламы будет реализован в iOS 16.4 или в более поздней версии.