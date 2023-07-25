Apple обновила iOS для устаревших iPhone

Для iPhone 6s и новее вышла iOS 15.7.8, для текущих моделей — 16.6. В обеих версиях исправлены проблемы безопасности операционной системы, о которых говорили и пользователи, и разработчики.

Компания рекомендует обновиться до указанных версий всем пользователям, так как речь идёт об исправлениях критических уязвимостей. В частности, исправлены ошибки безопасности в ядре, системах Find My, WebKit и Apple Neural Engine.