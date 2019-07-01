Apple обвинила Netflix в некачественном контенте

В первую очередь Кью заявил, что компания отдала приоритет качеству произведенного контента, а не его количеству. Таким образом вице-президент компании уколол онлайн-кинотеатр Netflix, известный своими огромными вложениями в различного рода проекты: иногда прибыльные и популярные, как это было с Stranger Things или Narcos, а иногда никому неизвестные сериалы, произведенные где-нибудь в Индии. Когда же о модели Netflix спросили самого Кью, то он ответил, что “в этой модели нет ничего плохого, но это не наша модель”. Очень многие в интернете обвиняют Apple в том, что компания слишком поздно взялась разрабатывать свой собственный онлайн-сервис по просмотру и созданию видеоконтента. На это вице-президент компании ответил, что Apple не всегда была первопроходцем, когда дело доходило до аппаратного обеспечения, указывая, что они не были первыми, кто выпустил компьютеры, смартфоны или планшеты.

Интервью также выявило несколько дополнительных деталей о том, чего стоит ожидать от нового сервиса компании. Apple, по-видимому, будет выпускать новый контент каждый месяц, и первым выпущенным сериалом, скорее всего, станет “Утреннее шоу”, с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях. Кью отмечает, что в этом сериале будут представлены “реальные проблемы, возникающие на рабочем месте”, и что “в плане качества это действительно хороший продукт”. Apple, безусловно, не производит такое же количество контента, как ее конкуренты, и нам придется ждать аж до осени, чтобы понять, на то ли поставила Apple, сделав ставку на качество контента.